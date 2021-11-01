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Глава МИД Белоруссии приедет в Москву

Lenta.ruиещё 1
33 минуты назад

Глава МИД Белоруссии Владимир Макей приедет Москву с рабочим визитом. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на российское внешнеполитическое ведомство.

Глава МИД Белоруссии приедет в Москву
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Макей посетит Москву 9-10 ноября по приглашению министра иностранных дел Сергея Лаврова для участия в ежегодном совместном заседании коллегий МИД двух стран.

Планируется обсудить текущие вопросы двустороннего сотрудничества, актуальные международные и региональные проблемы, добавили в МИД России.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко анонсировал следующую встречу с российским коллегой Владимиром Путиным. По его словам, заседание Высшего госсовета России и Белоруссии пройдет 4 ноября 2021 года. «Четвертого ноября мы проведем Госсовет — решительный шаг в нашей интеграции», — сказал Лукашенко.

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