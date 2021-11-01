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Супруге президента Франции посоветовали сменить стилиста

Алиса Селезнёва
20 минут назад

Читатели Daily Mail поспорили о наряде жены президента Франции Брижит Макрон, в котором она появилась на саммите «Большой двадцатки» (G20). Они также призвали первую леди сменить стилиста.

Супруге президента Франции посоветовали сменить стилиста
Фото: ReutersReuters

68-летняя жена Эммануэля Макрона приехала на мероприятие, которое проходило 30-31 октября в Риме, в плиссированной юбке-миди черного цвета и синей шелковой блузке с карманами в области груди. Свой образ первая леди дополнила туфлями, сумочкой и солнечными очками.

Комментируя образ Брижит Макрон, пользователи Daily Mail сравнили ее с другими женами лидеров G20 и пришли к выводу, что ей стоит поработать над своим внешним видом.

«Наймите ей нормального стилиста», «Почему Брижит всегда выглядит настолько плохо?», «Миссис Макарон похожа на даму, которая предпочла бы вздремнуть дома», - отметили они.

Однако части комментаторов наряд жены президента Франции очень понравился. Они назвали его лаконичным и уместным.

«Миссис Макрон одета лучше всех. Как всегда, в стильный и минималистичный наряд, очень подходящий для этого мероприятия», «Макрон шикарно одевается», - уверены они.

Ранее пользователи Instagram раскритиковали наряд первой леди Украины Елены Зеленской, в котором она была на фотовыставке «Аргентина глазами женщин-художниц», и призвали ее прекратить себя уродовать.

В мире,Брижит Макрон,Эммануэль Макрон,Елена Зеленская,Daily Mail,
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