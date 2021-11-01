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Глава «Нафтогаза» дал совет Байдену по «Северному потоку – 2»

Газета.Ru
17 минут назад

Глава «Нафтогаза Украины» Юрий Витренко дал совет президенту США Джо Байдену о том, как воздействовать на Россию по ситуации с газом. Об этом он написал в Facebook.

По мнению Витренко, Россия якобы «манипулирует потоками газа ради вредных политических целей». Глава «Нафтогаза» назвал «лучшим вариантом действий» США в такой ситуации — наложить санкции на оператора газопровода «Северный поток – 2» до тех пор, пока «Россия не прекратит это делать».

На Украине заявили о риске полномасштабной войны с Россией

На прошлой неделе Джо Байден в разговоре с бывшим канцлером ФРГ Ангелой Меркель подчеркнул необходимость выполнения обещаний, которые были даны Украине в связи со строительством трубопровода, а именно гарантировать, что Москва не сможет «манипулировать потоками природного газа во вредоносных политических целях».

В начале сентября «Газпром» объявил об окончании строительства «Северного потока — 2». В России отмечали, что договор о транзите газа в Европу через Украину останется в силе на весь период его действия, даже после его завершения.

Украина выступает против «Северного потока — 2» и за сохранение транзита российского газа в Европу через свою территорию. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, Киев ответит «ассиметричными шагами», если Россия прекратит поставки газа в страну.

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