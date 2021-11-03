Новая вспышка COVD-19 произошла в Китае

В Китае произошла новая вспышка заболеваемости COVID-19, известно о 93 новых случаях заражения внутри страны. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Госкомитет здравоохранения КНР.

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По данным ведомства, инфекция в последние дни распространяется на севере и северо-востоке Китая, в провинциях Ганьсу, Хэйлунцзян и автономном районе Внутренняя Монголия. По сообщениям властей, меры пока не приносят должного результата, и заболеваемость продолжает расти.