В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+11° в 
USD 71.09EUR 82.17BRENT 85.00
Войти в почту

Молдавия задолжала "Газпрому" на пять лет вперед

Мария Иванова
28 минут назад

Вице-премьер Молдавии Андрей Спыну рассказал, что Кишинев будет возвращать «Газпрому» долг вместе со штрафами в течение пяти лет. Об этом сообщает РИА Новости.

Кишинев и «Газпром» в конце октября договорились о продлении контракта на поставки газа на пять лет.

В Министерстве инфраструктуры Молдавии заявили, что контракт продлевается с использованием предложенной Кишеневом формулы расчета цены. Поставки газа по новому документу начались 1 ноября.

Источник ТАСС, близкий к переговорам, рассказал, что новый контракт предусматривает выплату Молдавией исторического долга. По словам собеседника агентства, долг с учетом пеней составляет 700 миллионов долларов.

Собеседник ТАСС отметил, что Кишинев настаивал на аудите долга. Независимый аудит планируют провести до 1 мая 2022 года.

На время переговоров о новом контракте «Газпром» продлил договор с Молдавией на октябрь и начал поставлять в республику газ по рыночной цене - около 790 долларов за тысячу кубометров. По словам Спыну, в декабре стоимость газа для страны может упасть ниже 400 долларов. При этом источник ТАСС оценивал будущую цену на газ для Молдавии в 500-600 долларов за тысячу кубометров.

В мире,Видео,Газпром,ИТАР-ТАСС,
5
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители