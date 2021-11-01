Молдавия задолжала "Газпрому" на пять лет вперед

Вице-премьер Молдавии Андрей Спыну рассказал, что Кишинев будет возвращать «Газпрому» долг вместе со штрафами в течение пяти лет. Об этом сообщает РИА Новости.

Кишинев и «Газпром» в конце октября договорились о продлении контракта на поставки газа на пять лет.

В Министерстве инфраструктуры Молдавии заявили, что контракт продлевается с использованием предложенной Кишеневом формулы расчета цены. Поставки газа по новому документу начались 1 ноября.

Источник ТАСС, близкий к переговорам, рассказал, что новый контракт предусматривает выплату Молдавией исторического долга. По словам собеседника агентства, долг с учетом пеней составляет 700 миллионов долларов.

Собеседник ТАСС отметил, что Кишинев настаивал на аудите долга. Независимый аудит планируют провести до 1 мая 2022 года.