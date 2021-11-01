Борт президента Киргизии не пустили в Великобританию

Самолет главы Киргизии Садыра Жапарова не пустили в аэропорт Великобритании из-за несоответствий техническим требованиям. Политик направлялся в Глазго для участия в саммите мировых лидеров 26-й конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата, сообщили в администрации президента.

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«Борт №1 - ТУ-154, на котором летает глава государства, не соответствует техническим нормам Евросоюза и Великобритании. В этой связи кыргызскую сторону уведомили о невозможности приземления в стране данного типа самолета», – сообщает Sputnik Киргизия.

Из-за этого было принято решение отправить делегацию Кыргызстана на частном самолете. Полет состоялся на частном реактивном самолете бизнес-класса Embraer Lineage 1000. Сейчас президент уже прибыл в Великобританию, где завтра планирует выступить с речью.

Борт №1 - Ту-154 экс-президенту Киргизии Курманбеку Бакиеву подарил в 2006 году Владимир Путин. Судно выпущено в 1993 году.