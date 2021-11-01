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Украинский епископ избил женщину из-за русского языка

Елена Прошина
40 минут назад

Епископ Православной церкви Украины Адриан Шепетовский (по паспорту — Руслан Кулик) избил в Киеве женщину. Как сообщает «Страна», священника возмутили ее собачка, а также «сепаратистский» русский язык, на котором разговаривала пострадавшая.

Украинский епископ избил женщину из-за русского языка
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Инцидент произошел накануне. Две жительницы Киева поконфликтовали из-за шумного поведения собаки одной из них — тойтерьер якобы громко выл, после чего ночью одна из соседок пришла к дверям и пригрозила «успокоить» собаку.

На следующее утро женщины встретились у подъезда и владелица собаки потребовала больше не приходить к ней по ночам. У соседок произошла словесная перепалка, после которой из подъезда выскочил епископ и с кулаками набросился на хозяйку животного.

Адриан стал бить женщину кулаками в живот и толкать ее, а при попытке снять происходящее на телефон — откинул его в траву. Когда за женщину заступился муж, то мужчина начал драку и с ним.

В качестве оправдания священник заявил, что заступился за свою помощницу, которая является его супругой. Кроме того, епископ обвинил пострадавших в использовании русского языка, в связи с чем назвал их сепаратистами.

В мире,РПЦ,
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