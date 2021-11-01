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Мужчина хитростью уговорил обезьяну вернуть украденные очки. Видео

Александр Кузьмин
46 минут назад

Мужчина в Индии перехитрил обезьяну и уговорил ее вернуть украденные у него очки. Видео произошедшего опубликовал в Twitter полицейский Рупин Шарма.

На записи видно, как обезьяна сидит на крыше железной клетки и вертит в лапах украденные у мужчины очки. Владелец аксессуара стоит внизу. Чтобы вернуть похищенное, мужчина решил использовать хитрость и страсть обезьян к копированию чужого поведения. Он протянул животному пачку сока. Когда обезьяна потянулась к угощению, мужчина отказался сразу отдавать его.

Поняв, что человек хочет получить очки взамен на сок, обезьяна соглашается. Как только мужчина отдает ей сок, она возвращает очки.

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