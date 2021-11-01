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Националисты в костюмах «Ку-клукс-клана» прошлись по центру Киева

Елена Прошина
25 минут назад

Люди в костюмах «Ку-клукс-клана» провели 31 октября акцию в Киеве. Как сообщает «Страна.ua», националисты в белых балахонах прошлись, держа в руках плакаты с надписями — «Да, мы расисты», «ККК вернулся» и «White Power».

Националисты в костюмах «Ку-клукс-клана» прошлись по центру Киева
Фото: ReutersReuters

В акции приняли участие около 10 человек. После своего шествия радикалы сфотографировались на Крещатике с поднятой в нацистском приветствии рукой. Предположительно, акция была приурочена к празднованию Хэллоуина, который прошел 31 октября.

«Ку-Клукс-Клан» (сокращенно KKK) — это ультраправая расистская организация в США, отстаивавшая идеи превосходства белых и белого национализма.

Напомним, что ранее украинские националисты провели митинг в Киеве с требованием к Министерству культуры запретить выступления российских артистов в стране. Также радикалы потребовали «ограничить русскоязычный контент» в стране и запретить выступления украинских артистов в России — разрешение им нужно давать лишь в том случае, если они будут «называть, чей Крым».

Представитель Минкультуры вышел к митингующим, и они передали ему свои требования в письменном виде. Здание ведомства охраняли несколько полицейских, но акция прошла спокойно.

В мире,Минкультуры,
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