Обзор иноСМИ: забрать Курилы силой и научить Россию жизни

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Фото: Reuters Reuters

«В НАТО хотели научить нас жизни»

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НАТО не заинтересовано в развитии сотрудничества и двусторонних отношений с Россией, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. Как рассказало украинское издание «Корреспондент», так Лавров ответил на вопросы журналистов о том, поступают ли от альянса сигналы о готовности возобновить диалог.

В НАТО, по мнению министра, в течение всех лет сотрудничества хотели лишь «научить жизни» россиян: к примеру, во время совместных заседаний представители альянса предлагали обсуждать ситуацию на Украине, а не глобальные вопросы. Лавров подчеркнул, что весь интерес НАТО заключался в «нагнетании пропаганды» и давлении на Россию.

Как энергетический кризис рассорит мир

Эксперт по энергетической безопасности чешского Института международных отношений Ян Мазач предрек дипломатическое столкновение между бедными государствами ЕС и странами европейского Северо-Запада, продвигающими «зеленую» повестку. Об этом он заявил в интервью Seznam zprávy.

Эксперт обратил внимание на растущий спрос в Азии, где цены на газ выше европейских. Поставщики сжиженного природного газа (СПГ) из США и Катара направляют свои грузовые суда именно в Азию, так как там они могут больше зарабатывать, подчеркнул Мазач. Ради удовлетворения спроса бедным странам ЕС все чаще придется обращаться к углю, что не нравится их богатым собратьям. Эксперт допустил, что на фоне кризиса также испортятся отношения ЕС и России, но Москва, по его мнению, сможет реализовать свой «огромный бизнес-потенциал» в Африке: у миллионов людей там нет доступа к энергии.

«Забрать силой»: в Токио «забыли» о территориальном споре с Россией

Японский портал Hokkaido Shimbun рассказал о «застойном» состоянии переговоров с Россией по Курилам. В Японии прошли выборы в палату представителей парламента, но их участники «даже не обмолвились» о территориальном споре.

«Неужели наши политики забыли об этом?» - задается вопросом автор портала. Японский активист Кимио Ваки заявил изданию, что переговоры между двумя странами фактически остановлены; также из-за коронавируса уже два года приостановлены безвизовые обмены. «ИноСМИ» собрали комментарии японских пользователей к этой статье. Комментатор под ником mm1 посоветовал «забыть об островах»: по его мнению, для России переговоры с Японией были лишь способом получить инвестиции. А Vvi считает, что единственный выход для японцев - «забрать острова силой».

FT рассказала о давлении Европы на ядерную политику Байдена

Союзники США (Британия, Франция, Германия, Япония и Австралия) давят на президента США Джо Байдена, призывая не вносить изменения в ядерную политику США: их беспокоит, что Байден может подписать декларацию о неприменении ядерного оружия первым. Об этом рассказала Financial Times.

По мнению союзников США, это может подорвать устоявшиеся усилия по сдерживанию России и Китая. Неназванный европейский чиновник заявил FT, что смягчение ядерной политики стало бы «огромным подарком» для Москвы и Пекина. Принцип «единственной цели», к которому могут перейти США, разрешает использовать ядерное оружие лишь в строго определенных обстоятельствах: к примеру, для противостояния грядущей атаке на США или в качестве ответа на ядерный удар.

Неправильные украинцы, неправильные русские: Пехочиньский о крымском кризисе

Бывший вице-премьер Польши Януш Пехочиньский считает, что выход из «крымского тупика» в ближайшее время найти невозможно: ни Россия, ни Украина не могут пойти на сближение. В интервью «Вестям» он заявил, что любой политик, первым решивший пойти на компромисс, станет врагом внутри своего государства - «неправильным украинцем» или «неправильным русским».