Украина ответила на слова Лаврова о провокациях в Донбассе

Киев пытается втянуть Россию в дипломатический процесс урегулирования конфликта в Донбассе. Так официальный представитель Министерства иностранных дел (МИД) Украины Олег Николенко ответил на слова главы МИД России Сергея Лаврова о провокациях и попытках Киева вовлечь Москву в военные действия на востоке страны.

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По его словам, руководство страны стремится образумить Москву и призывает прекратить мыслить категориями войны, но Россия якобы игнорирует предложения по мирному урегулированию конфликта.

«За семь лет жители временно оккупированных территорий Донбасса уже увидели достаточно российских силовых действий, горя и разрухи», — заявил Николенко.

Дипломат добавил, что Россия также отказывается соблюдать договоренности, достигнутые на предыдущих саммитах «нормандской четверки». Он уточнил, что речь идет об отводе сил и средств от линии разграничения и соблюдении режима прекращения огня. При этом спикер внешнеполитического ведомства добавил, что украинская сторона оставляет за собой право ответа на наступательные действия.