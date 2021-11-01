Натренированные США афганские военные переходят к ИГ

Союзники США, работавшие с американскими вооруженными силами и оставленные Вашингтоном в Афганистане, начали переходить на сторону «Исламского государства» (ИГ, запрещенная в России террористическая организация). Об этом пишет WSJ со ссылкой на местные источники.

Фото: Jorge Silva / Reuters Jorge Silva / Reuters

Речь идет в первую очередь о натренированных США разведчиках, шпионах, силовиках и военных. По сообщениям издания, на сотрудничество с ИГ их толкнули репрессии со стороны движения «Талибан» (запрещенная в России террористическая организация). Пока что их число «относительно небольшое», однако источники сообщают, что оно продолжает расти.

Собеседники WSJ из бывших афганских военных и талибов рассказали, что, помимо сопротивления новым властям Афганистана, ИГ привлекает людей зарплатами.

«Если бы было сопротивление, они бы присоединились к сопротивлению», — заявил бывший глава разведки Рахматулла Набиль.

По его словам, ИГ — единственная вооруженная группировка в Афганистане, борющаяся с талибами.

1 ноября бывший губернатор провинции Панджшер Кабир Васик рассказал, что Фронт национального сопротивления (ФНС) Афганистана собирается возобновить бои с талибами. По его словам, бойцы ФНС занимают высокогорные районы Панджшерской долины, присутствуют в нескольких других провинциях и повышают собственную боеготовность.