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Румыния, Сербия и Венгрия остались без газа

Алиса Селезнёва
43 минуты назад

Поставки газа в Румынию, Сербию и Венгрию были приостановлены из-за аварии на газопроводе в Болгарии. Об этом говорится в сообщении на сайте компании «Булгартрансгаз».

Три европейские страны остались без газа
Фото: ReutersReuters

По данным компании, авария произошла около 3 часа утра в районе села Ветрино, ее причиной стал разрыв трубы газопровода.

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«С 3.15 была автоматически приостановлена транспортировка природного газа в Румынию, а с 7.00 - в направлении Сербии и Венгрии», - отмечается в сообщении.

На месте аварии работают ремонтные группы, поставка газа в Румынию была частично восстановлена. Ожидается, что аварийный участок газопровода будет заменен в кратчайшие сроки.

В компании отметили, что в результате инцидента никто не пострадал, но имуществу был нанесен материальный ущерб.

Ранее «Газпром» подписал с венгерскими контрагентами долгосрочный контракт на поставку российского газа. Он подразумевает, что в течении ближайших 15 лет природные углеводороды будут поступать в эту страну из России в обход Украины. Контракт начал действовать 1 октября.

В мире,Газпром,
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