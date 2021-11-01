Три европейские страны остались без газа

Поставки газа в Румынию, Сербию и Венгрию были приостановлены из-за аварии на газопроводе в Болгарии. Об этом говорится в сообщении на сайте компании «Булгартрансгаз».

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По данным компании, авария произошла около 3 часа утра в районе села Ветрино, ее причиной стал разрыв трубы газопровода.

«С 3.15 была автоматически приостановлена транспортировка природного газа в Румынию, а с 7.00 - в направлении Сербии и Венгрии», - отмечается в сообщении.

На месте аварии работают ремонтные группы, поставка газа в Румынию была частично восстановлена. Ожидается, что аварийный участок газопровода будет заменен в кратчайшие сроки.

В компании отметили, что в результате инцидента никто не пострадал, но имуществу был нанесен материальный ущерб.