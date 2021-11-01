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Французский доброволец снял клип про войну в Донбассе

Елена Прошина
1 час назад

Француз, который участвовал в войне в Донбассе на стороне ДНР, снял видео о том, что ему довелось пройти. Клип ополченца Франсуа Мод д’Эме на песню Эдит Пиаф «Non, je ne regrette rien» («Нет, я не жалею ни о чем»), опубликовали в Telegram-канале «Бес цензуры 21+».

Французский доброволец снял клип про войну в Донбассе
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Ролик начинается с пения самого героя клипа на фоне разрушенного православного храма и панорамы природы Донбасса. Однако после зрителю показывают технику и людей, который идут защищать свою землю, а в стенах храма можно рассмотреть отверстия от пуль.

После зрителям показывают сцену боя, в которой ранения получила девушка-ополченка, а сам француз, не пострадав в перестрелке, пытается её спасти.

Ролик заканчивается сценой на фоне храма. Франсуа стоит с раненой на руках, а на фоне звучат финальные строчки песни: «Я совсем не жалею, ведь с тобой в этот миг моя жизнь начинается вновь!».

Напомним, что утром 28 октября военные ЛНР нанесли ответный удар за нападение Вооруженных сил Украины на Пришиб. В результате обстрела пострадала военная техника украинской армии в Кряковке.

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