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Число умерших от COVID в мире превысило 5 млн

Елена Прошина
1 час назад

Число скончавшихся пациентов с коронавирусом во всем мире превысило 5 млн человек. Об этом свидетельствуют данные Университета Джонса Хопкинса.

Число умерших от COVID в мире превысило 5 млн
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Так, 1 ноября в мире было зарегистрировано 5 000 425 смертельных случаев, связанных с СOVID-19. Больше всего летальных исходов зарегистрировано в США – 745 836. Второе место занимает Бразилия (607 824), а третье — Индия (458 437).

Всего на планете зарегистрировали 246,7 млн лабораторно подтвержденных случаев заражения коронавирусом. Наибольшее число заражений в США — 45 970 881, второе место занимает Индия — 34 285 814, а на третьем месте находится Бразилия — 21 810 855.

Напомним, что в России за минувшие сутки подтвердили 40 402 новых случая заражения коронавирусом. Общее число заразившихся достигло 8 554 192. Умерло еще 1 155 пациентов, за время пандемии в стране зарегистрировали 239 693 летальных исхода.

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