Число умерших от COVID в мире превысило 5 млн

Число скончавшихся пациентов с коронавирусом во всем мире превысило 5 млн человек. Об этом свидетельствуют данные Университета Джонса Хопкинса.

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Так, 1 ноября в мире было зарегистрировано 5 000 425 смертельных случаев, связанных с СOVID-19. Больше всего летальных исходов зарегистрировано в США – 745 836. Второе место занимает Бразилия (607 824), а третье — Индия (458 437).

Всего на планете зарегистрировали 246,7 млн лабораторно подтвержденных случаев заражения коронавирусом. Наибольшее число заражений в США — 45 970 881, второе место занимает Индия — 34 285 814, а на третьем месте находится Бразилия — 21 810 855.