Эрдоган отменил поездку в Британию

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган отменил поездку в Глазго на 26-ую Конференцию сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP26). Как передает турецкая газета Yeni Şafak , визит был отменен из-за проблем с безопасностью.

По данным газеты, встреча американского и турецкого президентов должна была состояться именно в Глазго, но ее «в последнюю минуту» перенесли в Рим. Политики действительно смогли увидеться на полях саммита стран «Большой двадцатки» (G20). Они в том числе обсудили поставки новых самолетов F-16 из Вашингтона в Анкару.