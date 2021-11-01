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Эрдоган отменил поездку в Британию из-за отсутствия высокого уровня безопасности

Lenta.ru
34 минуты назад

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган отменил поездку в Глазго на 26-ую Конференцию сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP26). Как передает турецкая газета Yeni Şafak, визит был отменен из-за проблем с безопасностью.

Эрдоган отменил поездку в Британию
Фото: Volker Hohlfeld / globallookpress.comVolker Hohlfeld / globallookpress.com

Так, власти Британии отказались обеспечить турецкому политику высокий протокол безопасности, как у президента США Джо Байдена.

По данным газеты, встреча американского и турецкого президентов должна была состояться именно в Глазго, но ее «в последнюю минуту» перенесли в Рим. Политики действительно смогли увидеться на полях саммита стран «Большой двадцатки» (G20). Они в том числе обсудили поставки новых самолетов F-16 из Вашингтона в Анкару.

Конференция ООН открылась 31 октября и продлится по 12 ноября в Шотландии, Глазго.

В мире,Джозеф Байден,Реджеп Эрдоган,ООН,
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