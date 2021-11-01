На Украине обвинили Молдавию в предательстве из-за России

Депутат Верховной Рады Украины обвинил власти Молдавии и Литвы за то, что те решили не занимать проукраинскую позицию в вопросе покупки энергоресурсов, а руководствуются интересами национальных экономик и собственных граждан. Претензии к властям иностранных государств парламентарий от партии «Оппозиционная платформа — За Жизнь» высказал на своей странице в Facebook.

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«Молдова и Литва, кстати, просто сбежали с этого бала и предали Украину», — заявил Рабинович.

Депутат отметил, что Молдова отказалась поддержать Украину после того, как Киев «подарил» ей 1 млн кубометров газа – следом Кишинев договорился с «Газпромом» на поставку голубого топлива на пять лет.

Литва же приобрела электроэнергию для своих нужд у российских компаний, хотя ранее призывала Украину отказаться от электричества из России.

Напомним, что ранее «Газпром» объяснил прекращение поставки газа в Европу в обход Украины. По словам представителя организации, колебания в перекачке топлива зависят от фактических потребностей потребителей.