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Россия передала свои предложения по «нормандской встрече»

Lenta.ru
1 час назад

Россия передала иностранным партнерам свои предложения по содержательному наполнению новой встречи в «нормандском формате». Об этом сообщил министр иностранных дел Сергей Лавров, передает ТАСС.

Россия передала свои предложения по «нормандской встрече»
Фото: Россия 1Россия 1

«Мы смысл видим не в каком-то мероприятии, а в его содержательном наполнении. Наши предложения о том, как можно было бы содержательно подготовить контакт в "нормандском формате", — не важно, на каком уровне — мы передали нашим коллегам, ожидаем от них реакции», — сказал Лавров.

По его словам, другие страны не представляли Москве «свое видение ожидаемых результатов» от встречи.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Запад использовал переговоры в «нормандском формате» как «ширму для выгораживания действий их украинских протеже». При этом такие мероприятия должны приносить конкретный результат.

«Если встреча для того, чтобы в очередной раз помочь киевскому режиму творить беззакония, то, извините, нет», — сказала дипломат.

В мире,Мария Захарова,МИД,
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