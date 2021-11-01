Россия передала свои предложения по «нормандской встрече»

«Мы смысл видим не в каком-то мероприятии, а в его содержательном наполнении. Наши предложения о том, как можно было бы содержательно подготовить контакт в "нормандском формате", — не важно, на каком уровне — мы передали нашим коллегам, ожидаем от них реакции», — сказал Лавров.