Джен Псаки заболела COVID

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заразилась коронавирусом. Как сообщает ТАСС, положительный ПЦР-тест у представителя главы Соединенных Штатов подтвердился 31 октября.

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Как отметила Псаки, после того, как коронавирус подтвердился у ее близких, она находилась на карантине и в течение четырех дней сдавала отрицательные ПЦР-тесты на COVID-19 . В воскресенье пресс-секретарю пришел положительный результат.

Представитель Белого дома подчеркнула, что не имела личных контактов с президентом и должностными лицами правительства с 27 октября. Кроме того, последний раз Псаки общалась с Байденом на улице, а расстояние между ними было около двух метров.

«Благодаря вакцине у меня лишь легкие симптомы, что позволило мне продолжать работать из дома», — отметила Псаки и добавила, что вернется к работе после десятидневного карантина.

Напомним, что в настоящий момент президент США Джо Байден проводит деловое турне по Европе. На минувших выходных глава Соединенных Штатов принял участие в саммите G20 в Риме.