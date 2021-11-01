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Джен Псаки заболела COVID

Елена Прошина
18 минут назад

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заразилась коронавирусом. Как сообщает ТАСС, положительный ПЦР-тест у представителя главы Соединенных Штатов подтвердился 31 октября.

Джен Псаки заболела COVID
Фото: ReutersReuters

Как отметила Псаки, после того, как коронавирус подтвердился у ее близких, она находилась на карантине и в течение четырех дней сдавала отрицательные ПЦР-тесты на COVID-19 . В воскресенье пресс-секретарю пришел положительный результат.

Псаки допустила очередное неуместное высказывание

Представитель Белого дома подчеркнула, что не имела личных контактов с президентом и должностными лицами правительства с 27 октября. Кроме того, последний раз Псаки общалась с Байденом на улице, а расстояние между ними было около двух метров.

«Благодаря вакцине у меня лишь легкие симптомы, что позволило мне продолжать работать из дома», — отметила Псаки и добавила, что вернется к работе после десятидневного карантина.

Напомним, что в настоящий момент президент США Джо Байден проводит деловое турне по Европе. На минувших выходных глава Соединенных Штатов принял участие в саммите G20 в Риме.

В среду, 27 октября, Псаки отказалась от поездки с Джо Байденом в Европу из-за обнаружения COVID-19 у членов ее семьи.
В мире,Джозеф Байден,Администрация США,
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