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Байден ожидал большего от РФ и КНР по проблеме изменения климата

Елена Прошина
17 минут назад

Президент Соединенных Штатов Джо Байден после саммита G20 выразил недовольство тем, что Россия и Китай недостаточно серьезно относятся к борьбе против изменения климата. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на главу вашингтонской администрации.

Бадйен разочаровался в РФ из-за вопросов экологии
Фото: РамблерРамблер

По его словам, Россия и Китай показали недостаточную решимость в том, что касается обязательств по климату, и президента США это разочаровало.

Другое мнение выразил премьер Италии Марио Драги, чья сторона и организовала прошедший саммит G20. Он отметил, что Италия во время подготовки к саммиту, смогла прислушаться ко мнению других государств в вопросе климата, из-за чего лидеры стран смогли прийти к соглашению.

Драги рассказал, что ранее у Италии была договоренность с Россией, Индией и Китаем по поводу сокращения вредных выбросов в атмосферу, и это помогло добиться успеха. Разногласия в вопросе борьбы против изменений климата он назвал нормальным.

В качестве примера Драги привел развивающиеся страны, которые неоднократно подчеркивали, что вредные выбросы целыми десятилетиями производили не они, а наиболее развитые государства. Поэтому сейчас они считают несправедливым вносить такой же вклад в решение климатических проблем, что и остальные.

Генсек ООН Антониу Гутерреш раскритиковал итоги саммита G20 в вопросах экологии, но признался, что сохраняет веру в возможность решить проблемы экологии.

В мире,Экология,Антониу Гутерреш,Марио Драги,Джозеф Байден,ООН,ИТАР-ТАСС,
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