МИД Украины: Москва игнорирует дипломатические шаги Киева

Киев пытается вовлечь Москву в дипломатический процесс, а не силовые действия в вопросе урегулирования конфликта в Донбассе. Об этом заявил официальный представитель Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко .

«За семь лет жители временно оккупированных территорий Донбасса уже увидели достаточно российских силовых действий, горя и разрухи. Именно поэтому наше государство постоянно предлагает шаги по сдвигу с места мирного урегулирования. А Российская Федерация игнорирует их под разными предлогами», — заявил Олег Николенко «Европейской правде».

Он отметил, что Украина призывает Россию прекратить мыслить категориями войны и ожидает добросовестного выполнения ею договоренностей саммита лидеров Нормандского формата, которые были достигнуты в декабре 2019 года в Париже. «Речь об отводе сил и средств от линии разграничения, соблюдении режима прекращения огня, разблокировании работы КПВВ», — добавил спикер украинского МИД.Также он подчеркнул, что надеется на участие России в дальнейшей встрече в формате Нормандских переговоров.