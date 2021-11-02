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МИД Украины: Москва игнорирует дипломатические шаги Киева

Ura.Ruиещё 4
9 минут назад

Киев пытается вовлечь Москву в дипломатический процесс, а не силовые действия в вопросе урегулирования конфликта в Донбассе. Об этом заявил официальный представитель Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко.

МИД Украины: Москва игнорирует дипломатические шаги Киева
Фото: URA.RUURA.RU

«За семь лет жители временно оккупированных территорий Донбасса уже увидели достаточно российских силовых действий, горя и разрухи. Именно поэтому наше государство постоянно предлагает шаги по сдвигу с места мирного урегулирования. А Российская Федерация игнорирует их под разными предлогами», — заявил Олег Николенко «Европейской правде».

Он отметил, что Украина призывает Россию прекратить мыслить категориями войны и ожидает добросовестного выполнения ею договоренностей саммита лидеров Нормандского формата, которые были достигнуты в декабре 2019 года в Париже. «Речь об отводе сил и средств от линии разграничения, соблюдении режима прекращения огня, разблокировании работы КПВВ», — добавил спикер украинского МИД.Также он подчеркнул, что надеется на участие России в дальнейшей встрече в формате Нормандских переговоров.

Ранее URA.RU сообщало, что глава МИД РФ Сергей Лавров обвинил Украину в провокации начала войны. В статье журнала National Interest было предположено, что Россия может не ограничиться резкими высказываниями в адрес Киева и начать войну. Бывший секретарь СНБО Украины предрек капитуляцию главы Украины Владимира Зеленского перед президентом России Владимиром Путиным, передает телеканал 360.
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