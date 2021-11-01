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Байден дал России совет по нефтедобыче

News.ru
37 минут назад

Отказ РФ и Саудовской Аравии от наращивания добычи нефти был бы неправильным. Такое мнение по итогам саммита G20 высказал президент США Джо Байден. Его слова приводит РИА Новости.

Байден дал России совет по нефтедобыче
Фото: ТАССТАСС

Я думаю, что идея о том, что Россия, Саудовская Аравия и другие основные производители не будут выкачивать больше, чтобы у людей был бензин, чтобы добраться до работы и назад, неправильная, — сказал Байден.

Ранее стало известно, что Саудовская Аравия приступила к строительству инновационного города будущего Неом. О проекте создания мегагорода в пустыне стало известно в 2017 году. Его инвестиционный потенциал составляет более $500 млрд. Город возводится на площади в 26,5 тысячи кв. км в провинции Табук на побережье Красного моря и Акабского залива в пограничной с Египтом и Иорданией зоне.

В мире,Джозеф Байден,РИА Новости,
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