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СКР возбудил дело после обстрелов населённых пунктов в Донбассе

Говорит Москва
1 час назад

После произошедшего четыре поселения остались без света.

СК возбудил дело после обстрелов сел в Донбассе
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«В результате стрельбы киевских силовиков были обесточены четыре населенных пункта в Тельмановском районе.... Председатель СК России поручил Главному следственному управлению незамедлительно возбудить уголовное дело по ст. 356 УК РФ (Применение запрещённых средств и методов ведения войны), а также принять меры к установлению конкретных лиц, причастных к этому, и организовать их розыск, чтобы впоследствии они предстали перед судом», — говорится в сообщении Следственного комитета.

В мире,СКР,
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