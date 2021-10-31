СК возбудил дело после обстрелов сел в Донбассе

«В результате стрельбы киевских силовиков были обесточены четыре населенных пункта в Тельмановском районе.... Председатель СК России поручил Главному следственному управлению незамедлительно возбудить уголовное дело по ст. 356 УК РФ (Применение запрещённых средств и методов ведения войны), а также принять меры к установлению конкретных лиц, причастных к этому, и организовать их розыск, чтобы впоследствии они предстали перед судом», — говорится в сообщении Следственного комитета.