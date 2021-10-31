На Земле высадят триллион деревьев

Страны-члены саммита G20, проходившего в Риме30-31 октября, поставили цель высадить один триллион деревьев на планете до 2030 года, сообщает РИА Новости.

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Цель о высадке деревьев на Земле до 2030 года указана в заключительной декларации саммита, которую подписали ее лидеры. Текст документа распространил правительственный Дворец Киджи.

«Мы разделяем амбициозную цель совместно высадить 1000 миллиардов деревьев, уделив особое внимание наиболее деградировавшим экосистемам планеты», — подчеркивается в декларации.

Участники саммита призвали другие страны объединить усилия с G20 для достижения этой глобальной цели. Это возможно, в том числе, посредством «проектов по климату с привлечением частного сектора и гражданского общества».

Ранее британский премьер Борис Джонсон предсказал мировой провал в борьбе с климатическими проблемами. По его мнению, он произойдет, если 26-ая Конференция сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP26) завершится неудачей. «Очевидно, что если Глазго провалится, то вся конструкция развалится», — отметил он.