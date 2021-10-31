Макрон пригрозил Лондону мерами из-за рыболовного спора

Франция примет необходимые меры, если власти Великобритании не будут соблюдать соглашения с Евросоюзом по Brexit. Об этом в воскресенье предупредил президент Франции Эмманюэль Макрон на пресс-конференции по итогам саммита "двадцатки" в Риме.