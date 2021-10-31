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Макрон: Франция примет меры, если Лондон не будет соблюдать соглашений по Brexit

ТАССиещё 3
39 минут назад

Франция примет необходимые меры, если власти Великобритании не будут соблюдать соглашения с Евросоюзом по Brexit. Об этом в воскресенье предупредил президент Франции Эмманюэль Макрон на пресс-конференции по итогам саммита "двадцатки" в Риме.

Макрон пригрозил Лондону мерами из-за рыболовного спора
Фото: ReutersReuters

"Если Великобритания не сделает предусмотренных соглашением шагов, мы будем вынуждены принять необходимые меры", - отметил он.

Франция захватила британское судно в своих территориальных водах

При этом, по его словам, Париж "не желает эскалации" по рыболовному спору.

"Правительство Франции и власти Евросоюза имеют полное право на ответные меры, если Лондон откажется изменить свою позицию в вопросах рыболовства", - подчеркнул Макрон.

В мире,Эмманюэль Макрон,ЕС,
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