В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+18° в 
USD 70.52EUR 82.29BRENT 83.65
Войти в почту

Меркель оценила роль газа во время перехода к зелёной энергетике

News.ru
20 минут назад

И. о. канцлера Германии Ангела Меркель, комментируя итоги саммита G20, заявила, что переход к возобновляемым источникам энергии ускорится из-за решения «Большой двадцатки» отказаться от финансирования угольной энергетики. Голубое топливо в ФРГ будет играть главную роль в переходный период. Её слова приводит РИА Новости.

Меркель оценила роль газа во время перехода к зеленой энергетике
Фото: Michael Kappeler/dpa/Global Look PressMichael Kappeler/dpa/Global Look Press

Политик назвала важным решение Китая, который решил поддержать переход к зелёной энергетике.

Это значит, что переход к другим источникам энергии будет происходить значительно быстрее, здесь, с нашей точки зрения, газ должен играть центральную роль, — отметила Меркель на пресс-конференции.

Раскрыты секретные договоренности Меркель и России по газу

По её словам, «Большая двадцатка» поддержит использование газа в энергетике в Африке, так как их переход затронет особенно сильно.

Ранее президент фонда поддержки исторических исследований «Основание» Алексей Анпилогов объяснил, что из-за высоких цен на газ Европа будет вынуждена признать несостоятельность стратегии полного перехода на зелёную энергетику. По его словам, в отличие от российского газа ветряные мельницы и солнечные батареи не способны генерировать энергию в одинаковом объёме и в соответствии с графиком.

В мире,Ангела Меркель,РИА Новости,
38
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители