Меркель оценила роль газа во время перехода к зеленой энергетике

И. о. канцлера Германии Ангела Меркель, комментируя итоги саммита G20, заявила, что переход к возобновляемым источникам энергии ускорится из-за решения «Большой двадцатки» отказаться от финансирования угольной энергетики. Голубое топливо в ФРГ будет играть главную роль в переходный период. Её слова приводит РИА Новости.

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Политик назвала важным решение Китая, который решил поддержать переход к зелёной энергетике.

Это значит, что переход к другим источникам энергии будет происходить значительно быстрее, здесь, с нашей точки зрения, газ должен играть центральную роль, — отметила Меркель на пресс-конференции.

По её словам, «Большая двадцатка» поддержит использование газа в энергетике в Африке, так как их переход затронет особенно сильно.