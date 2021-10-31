В Чехии на канатной дороге произошло ЧП

В районе горы Йештед на северо-западе Чехии оборвалась кабина подвесной канатной дороги, сообщает Чешское телевидение.

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В кабине в этот момент на высоте 30 метров над землей находился экскурсовод, который погиб на месте.

В параллельной кабине были 14 пассажиров, пожарным удалось их эвакуировать, никто из них не пострадал. Сейчас с участниками происшествия работают психологи.

Полиция, пожарные и представители горно-спасательной службы устанавливают причины аварии.