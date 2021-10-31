В Чехии на канатной дороге произошло ЧП

В районе горы Йештед на северо-западе Чехии оборвалась кабина подвесной канатной дороги, сообщает Чешское телевидение.
В кабине в этот момент на высоте 30 метров над землей находился экскурсовод, который погиб на месте.
В параллельной кабине были 14 пассажиров, пожарным удалось их эвакуировать, никто из них не пострадал. Сейчас с участниками происшествия работают психологи.
Полиция, пожарные и представители горно-спасательной службы устанавливают причины аварии.
Ведущая на гору Йештед канатная дорога - старейшая в Чехии, она введена в эксплуатацию в 1933 году. Дорога располагается на высоте 1012 метров над уровнем моря. Авария там произошла впервые.