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Генсек ООН заявил, что саммит G20 не оправдал ожиданий в сфере климата

ТАСС
29 минут назад

Прошедший в Риме саммит G20 не оправдал ожиданий в плане борьбы с изменениями климата, однако надежда окончательно не потеряна. Об этом заявил в воскресенье генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш.

Генсек ООН назвал саммит G20 не оправдавшим ожиданий
Фото: ReutersReuters

"Хотя я приветствую подтверждение G20 приверженности к поиску глобальных решений, я уезжаю из Рима с неоправдавшимися надеждами. Но, по крайней мере, окончательно они не погибли, - написал он в Twitter. - Теперь вперед на COP26 (26-я Конференция сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата - прим. ТАСС) в Глазго, чтобы реализовать цель не допустить повышения температуры на 1,5 градуса Цельсия и реализовать обещания в сфере финансов и адаптации планеты и людей".

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В мире,Антониу Гутерриш,ООН,ИТАР-ТАСС,
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