Генсек ООН назвал саммит G20 не оправдавшим ожиданий

"Хотя я приветствую подтверждение G20 приверженности к поиску глобальных решений, я уезжаю из Рима с неоправдавшимися надеждами. Но, по крайней мере, окончательно они не погибли, - написал он в Twitter. - Теперь вперед на COP26 (26-я Конференция сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата - прим. ТАСС) в Глазго, чтобы реализовать цель не допустить повышения температуры на 1,5 градуса Цельсия и реализовать обещания в сфере финансов и адаптации планеты и людей".