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Саакашвили отказался от встречи с врачами консилиума

ТАССиещё 3
50 минут назад

Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили, который в течение месяца проводит голодовку в тюрьме города Рустави, отказался от встречи с врачами консилиума. Об этом сообщил журналистам его личный врач Николоз Кипшидзе, который в ночь на вторник посетил Саакашвили.

Саакашвили отказался от встречи с врачами консилиума
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Он [Саакашвили] получает только те медикаменты, которые никак не связаны с голодовкой. Он слаб. Два-три дня назад мы сделали анализы. Они не были хорошими <...> Встречи с консилиумом не будет, потому что [бывший] президент сам отказался. Конечно, мы должны быть готовы к любому сценарию", - сказал Кипшидзе.

В понедельник депутат Верховной рады Елизавета Ясько посетила осужденного экс-президента и сообщила, что он похудел на 20 кг из-за голодовки.

1 октября Саакашвили задержали в Грузии, куда он вернулся незадолго до первого тура муниципальных выборов. Сейчас он находится в пенитенциарном заведении города Рустави, где объявил голодовку, так как считает себя политическим заключенным. Минюст Грузии не раз предлагал перевезти экс-президента в тюремную больницу, однако Саакашвили и его адвокаты категорически против этого. Они настаивают, чтобы бывшего грузинского лидера доставили в частную гражданскую клинику.

Саакашвили покинул Грузию в 2013 году, после чего в стране против него возбудили четыре уголовных дела, по двум из которых уже вынесены вердикты - политика заочно приговорили к трем и шести годам заключения соответственно. 20 октября ему предъявили обвинение в незаконном пересечении границы Грузии - это грозит экс-президенту лишением свободы на срок до пяти лет.

В мире,Выборы на Украине,Убийство Михаила Круга,Елизавета Ясько,Михаил Саакашвили,Минюст РФ,Верховная Рада,
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