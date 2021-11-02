Саакашвили отказался от встречи с врачами консилиума

Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили, который в течение месяца проводит голодовку в тюрьме города Рустави, отказался от встречи с врачами консилиума. Об этом сообщил журналистам его личный врач Николоз Кипшидзе, который в ночь на вторник посетил Саакашвили.

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"Он [Саакашвили] получает только те медикаменты, которые никак не связаны с голодовкой. Он слаб. Два-три дня назад мы сделали анализы. Они не были хорошими <...> Встречи с консилиумом не будет, потому что [бывший] президент сам отказался. Конечно, мы должны быть готовы к любому сценарию", - сказал Кипшидзе.

В понедельник депутат Верховной рады Елизавета Ясько посетила осужденного экс-президента и сообщила, что он похудел на 20 кг из-за голодовки.

1 октября Саакашвили задержали в Грузии, куда он вернулся незадолго до первого тура муниципальных выборов. Сейчас он находится в пенитенциарном заведении города Рустави, где объявил голодовку, так как считает себя политическим заключенным. Минюст Грузии не раз предлагал перевезти экс-президента в тюремную больницу, однако Саакашвили и его адвокаты категорически против этого. Они настаивают, чтобы бывшего грузинского лидера доставили в частную гражданскую клинику.