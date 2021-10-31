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США поздравили Украину с Хэллоином антироссийским роликом

Майк Габриелян
11 минут назад

Посольство США на Украине опубликовало поздравительное видео к Хеллоуину, в котором обыграло тему «российской дезинформации».

В видеоролике американские дипломатические работники пришли на работу в костюмах различных персонажей Хеллоуина. Так, один из дипломатом в костюме лысого американского орла (эта птица считается в США национальным символом) вручает коллеге в маске смерти пачку документов. Между ними происходит небольшой диалог

- Вот отчет, который ты просил.

- Что это?

- Русская дезинформация.

- Фу, ужасно.

Ранее в Госдуме заявили, что Комиссия по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России продолжит разоблачать попытки США и подконтрольных им СМИ распространять дезинформацию о происходящем в России.

В мире,Видео,Госдума,
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