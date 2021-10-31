США поздравили Украину с Хэллоином антироссийским роликом

Посольство США на Украине опубликовало поздравительное видео к Хеллоуину, в котором обыграло тему «российской дезинформации».
В видеоролике американские дипломатические работники пришли на работу в костюмах различных персонажей Хеллоуина. Так, один из дипломатом в костюме лысого американского орла (эта птица считается в США национальным символом) вручает коллеге в маске смерти пачку документов. Между ними происходит небольшой диалог
- Вот отчет, который ты просил.
- Что это?
- Русская дезинформация.
- Фу, ужасно.
Ранее в Госдуме заявили, что Комиссия по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России продолжит разоблачать попытки США и подконтрольных им СМИ распространять дезинформацию о происходящем в России.