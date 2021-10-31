США поздравили Украину с Хэллоином антироссийским роликом

В видеоролике американские дипломатические работники пришли на работу в костюмах различных персонажей Хеллоуина. Так, один из дипломатом в костюме лысого американского орла (эта птица считается в США национальным символом) вручает коллеге в маске смерти пачку документов. Между ними происходит небольшой диалог