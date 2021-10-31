В США читатели издания Washington Post подвергли критике опубликованную в нём ранее статью, где говорится о «наращивании численности российских войск на границе с Украиной». По мнению авторов материала, военные и чиновники из США и стран Евросоюза прямо указывают на «необычные перемещения техники и военных на западном фланге России».

Фото: mil/vk.com mil/vk.com

Зачем России вообще «нужна» Украина? С какой целью? Это коррумпированное, нестабильное государство, у которого нет ничего. Пусть Запад сам разбирается с вечной попрошайкой Европы, — удивился пользователь Palika.

По мнению читателя, те, «кто мечтает о войне Соединённых Штатов с Россией за Украину, — будьте уверены, американцы с радостью будут воевать до последнего украинца».

Также некоторые пользователи высказали точку зрения о том, что если Россия действительно наращивает численность войск на границе, то это происходит только в качестве ответных действий на шаги Украины.

Подобные статьи искажают правду, несправедливо выставляют Россию в роли агрессора, когда на самом деле катализатором очередного витка напряжённости являются действия вооружённых сил Украины, — подчеркнул Andrew Clifford.

Кроме того, несколько комментаторов написали о том, что украинское правительство является незаконным, оно «пришло к власти в результате госпереворота, и неважно, сколько стран его признали под влиянием Запада».

Неужели кто-то думает, что США ввяжутся в войну с Россией из-за Украины — или с Китаем, чтобы защитить Тайвань? — поделился своим мнением пользователь mybusiness1.