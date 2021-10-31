Псих с ножом напал на пассажиров и устроил пожар в метро Токио: видео

Неизвестный напал на пассажиров метро в Токио. Он устроил пожар, бросался на людей с ножом и обливал их кислотой. Один пострадавший находится в критическом состоянии, более 10 человек получили различные травмы и ранения. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на японские СМИ.

Нападение произошло около 8 вечера, на линии Кейо, связанной с железнодорожной станцией Синдзюку - самой загруженной в мире.

Мужчина сначала стал размахивать ножом, а затем разлил горючую жидкость и поджёг её. Он также попытался применить кислоту.

Множество людей направлялось в это время в центр города на вечеринку Хэллоуин. По предварительным данным, большинство людей пострадало от пожара.

Подозреваемый в нападении, мужчина примерно 20 лет, был арестован полицией. Он не сопротивлялся при задержании.