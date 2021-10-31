Турция сделала Украине замечание насчет купленного вооружения

«Как только они купили у нас вооружение, оно перестало быть турецким. Хотя оно и произведено в Турции, теперь оно принадлежит Украине», - заявил Чавушоглу в эфир телеканала «Россия 1».

Так он прокомментировал заявление главы украинского МИД Дмитрия Кулебы. Последний сказал, что его страна приобрела у Турции ударные беспилотники для «сдерживания» России и охраны своей территории. Речь идет об ударных дронах производства турецкой компании Bayraktar, поступивших на вооружение украинской армии. Ожидается также, что турецкая сторона примет участие в строительстве неподалеку от Киева центра по обслуживанию и модернизации беспилотных летательных аппаратов.

В этой связи Чавушоглу пояснил, что Турция в ходе вооруженных конфликтов регулярно сталкивается с тем, что противостоящие ей силы используют вооружения самого разного происхождения, в том числе и российского. При этом, по словам министра, его страна никогда не винила в этом Россию. В русле этой логики, Украине также следует воздержаться от упоминания Турции в подобном контексте, считает Чавушоглу.