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Турция сделала Украине замечание насчет купленного вооружения

Елена Прошина
18 минут назад

Глава МИД Турции Чавушоглу попросил киевские власти не упоминать о происхождении турецких вооружений в случае их использования вооруженными силами Украины (ВСУ). Его слова приводит РИА «Новости».

Турция сделала Украине замечание насчет купленного вооружения
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Как только они купили у нас вооружение, оно перестало быть турецким. Хотя оно и произведено в Турции, теперь оно принадлежит Украине», - заявил Чавушоглу в эфир телеканала «Россия 1».

Так он прокомментировал заявление главы украинского МИД Дмитрия Кулебы. Последний сказал, что его страна приобрела у Турции ударные беспилотники для «сдерживания» России и охраны своей территории. Речь идет об ударных дронах производства турецкой компании Bayraktar, поступивших на вооружение украинской армии. Ожидается также, что турецкая сторона примет участие в строительстве неподалеку от Киева центра по обслуживанию и модернизации беспилотных летательных аппаратов.

В этой связи Чавушоглу пояснил, что Турция в ходе вооруженных конфликтов регулярно сталкивается с тем, что противостоящие ей силы используют вооружения самого разного происхождения, в том числе и российского. При этом, по словам министра, его страна никогда не винила в этом Россию. В русле этой логики, Украине также следует воздержаться от упоминания Турции в подобном контексте, считает Чавушоглу.

В мире,МИД Турции,МИД,РИА Новости,
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