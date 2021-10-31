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Байден оставил без ответа вопросы о сближении России и Турции

Деловая газета "Взгляд"
17 минут назад

Президент США Джо Байден не стал отвечать на вопросы журналистов, связанные с отношениями России и Турции, перед началом встречи американского лидера с турецким коллегой Реджепом Эрдоганом в Риме на саммите G20.

Байден оставил без ответа вопросы о России и Турции
Фото: ReutersReuters

Во время совместного фотографирования двух президентов, которое транслировал телеканал CNN, со стороны журналистов раздался вопрос о том, не слишком ли сильно сблизилась Турция с Россией. Однако Байден в первый раз не обратил внимание на реплику, а после ее повторения корреспондентом развернулся и направился к месту проведения переговоров, передает радио Sputnik.

Журналист CNN Кевин Липтэк в Twitter сообщил, что американский лидер перед началом беседы с Эрдоганом сказал, что планирует «провести хороший разговор».

Встреча проходит в закрытом для прессы режиме, в ней также принимает участие также глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу, передает агентство Anadolu.

По информации турецкого телеканала NTV, стороны планируют обсудить покупку Турцией самолетов F-16 и отношения Анкары и Вашингтона в сфере обороны.

В Белом доме заявили, что Байден на встрече с Эрдоганом выразил обеспокоенность приобретением Турцией российских систем С-400, передает ТАСС.

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В последний раз лидеры Турции и США встречались в очном формате на полях саммита НАТО в Брюсселе в июне.

Ранее президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что главной темой предстоящих переговоров с американским коллегой Джо Байденом на климатической конференции в Глазго станет ситуация с истребителями пятого поколения F-35.

В мире,Мевлют Чавушоглу,Джозеф Байден,Реджеп Эрдоган,НАТО,МИД Турции,ИА Sputnik,CNN,ИТАР-ТАСС,
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