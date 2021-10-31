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Автомат, с которым Лукашенко спасался от протестов, выставили в музее

Ювелина Бернст
29 минут назад

В резиденции президента Белоруссии Александра Лукашенко в качестве музейного экспоната выставили автомат, с которым он ходил во время массовых протестов в республике в августе 2020 года. Фотографии экспозиции обнародовал Telegram-канал «Пул Первого».

Автомат, с которым Лукашенко разгонял протесты, выставили в музее
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Также в резиденции выставили форму ОМОНа и флаг от патриотов Белоруссии с надписью «За Батьку».

Все это расположилось рядом с картиной, представленной публике в сентябре. На ней изображены глава государства с сыном в бронежилетах и с автоматами. Картину нарисовала дочка одного из сотрудников Службы безопасности Лукашенко и подарила президенту на день рождения.

Экспозиция посвящена событиям 23 августа 2020 года, когда Лукашенко с 15-летним сыном прилетели к Дворцу независимости на вертолете. Тогда в Белоруссии проходили многотысячные протесты против результатов выборов президента, которые впоследствии были жестко разогнаны.

В мире,Александр Лукашенко,
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