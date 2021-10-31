Автомат, с которым Лукашенко разгонял протесты, выставили в музее

В резиденции президента Белоруссии Александра Лукашенко в качестве музейного экспоната выставили автомат, с которым он ходил во время массовых протестов в республике в августе 2020 года. Фотографии экспозиции обнародовал Telegram-канал «Пул Первого».
Также в резиденции выставили форму ОМОНа и флаг от патриотов Белоруссии с надписью «За Батьку».
Все это расположилось рядом с картиной, представленной публике в сентябре. На ней изображены глава государства с сыном в бронежилетах и с автоматами. Картину нарисовала дочка одного из сотрудников Службы безопасности Лукашенко и подарила президенту на день рождения.
Экспозиция посвящена событиям 23 августа 2020 года, когда Лукашенко с 15-летним сыном прилетели к Дворцу независимости на вертолете. Тогда в Белоруссии проходили многотысячные протесты против результатов выборов президента, которые впоследствии были жестко разогнаны.