Автомат, с которым Лукашенко разгонял протесты, выставили в музее

В резиденции президента Белоруссии Александра Лукашенко в качестве музейного экспоната выставили автомат, с которым он ходил во время массовых протестов в республике в августе 2020 года. Фотографии экспозиции обнародовал Telegram-канал «Пул Первого».

Фото: РИА Новости РИА Новости

Также в резиденции выставили форму ОМОНа и флаг от патриотов Белоруссии с надписью «За Батьку».

Все это расположилось рядом с картиной, представленной публике в сентябре. На ней изображены глава государства с сыном в бронежилетах и с автоматами. Картину нарисовала дочка одного из сотрудников Службы безопасности Лукашенко и подарила президенту на день рождения.