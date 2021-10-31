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В соцсетях высмеяли отравление россиян в Египте: «это диверсия»

Елена Прошина
30 минут назад

Отравление десятков российских туристов в одном и отелей на курорте в египетской Хургаде нашло отклик в соцсетях. Издание URA.RU собрало реакцию интернет-пользователей на это событие.

Сообщения о произошедшем вызвали разнородную реакцию у пользователей соцсетей. Так, некоторые из них сочувствуют отравившимся соотечественникам. Зато другие позволили себе позлорадствовать. В частности, многие комментаторы предлагают отравившимся впредь «меньше жрать».

«Как с голодного острова, месят как мясорубки – позорище!» - написал один из комментаторов.

«А может, это диверсия от украинских туристов»? – предположил в шутку другой.

Часть пользователей возмутилась тем, что россияне воспользовались объявленными из-за пандемии коронавируса в России нерабочими днями, чтобы поехать за рубеж. Они уверены, что отдыхающие «привезут» из Египта дополнительные заражения ковидом.

«Враги продолжают травить россиян. Наш президент обязан вылететь в Египет и пообщаться с отравившимися», - написал пользователь.

Власти Египта загадочно указали причину отравления россиян в Хургаде

Также кое-кто из пользователей отмечает, что отдых в Турции обошелся бы дешевле и в лучших условиях, чем в Египте.

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