Отравление десятков российских туристов в одном и отелей на курорте в египетской Хургаде нашло отклик в соцсетях. Издание URA.RU собрало реакцию интернет-пользователей на это событие.

Сообщения о произошедшем вызвали разнородную реакцию у пользователей соцсетей. Так, некоторые из них сочувствуют отравившимся соотечественникам. Зато другие позволили себе позлорадствовать. В частности, многие комментаторы предлагают отравившимся впредь «меньше жрать».

«Как с голодного острова, месят как мясорубки – позорище!» - написал один из комментаторов.



«А может, это диверсия от украинских туристов»? – предположил в шутку другой.

Часть пользователей возмутилась тем, что россияне воспользовались объявленными из-за пандемии коронавируса в России нерабочими днями, чтобы поехать за рубеж. Они уверены, что отдыхающие «привезут» из Египта дополнительные заражения ковидом.

«Враги продолжают травить россиян. Наш президент обязан вылететь в Египет и пообщаться с отравившимися», - написал пользователь.