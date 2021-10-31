Власти Египта загадочно указали причину отравления россиян в Хургаде

Причиной отравления 40 россиян в отеле AMC Royal в Хургаде стал человеческий фактор, заявил помощник министра туризма Египта Абдель Фаттах аль-Асы. Его слова передает РИА «Новости».

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Аль-Асы отметил, что во всех отелях Египта строго соблюдаются меры предосторожности и гигиенические стандарты, и регулярно проводятся проверки. Но случаются и человеческие ошибки, что и произошло и в Хургаде, сказал чиновник. В чем именно состояла эта ошибка, не уточняется.

Минтуризма страны решило закрыть отель на неопределенный срок, пока он не будет удовлетворять всем критериям работы. Сейчас там проводится проверка комиссией Минтуризма и Минздрава.

Новых постояльцев отель не принимает – в нем остались только заехавшие ранее туристы.