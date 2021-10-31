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Власти Египта загадочно указали причину отравления россиян в Хургаде

Ювелина Бернст
15 минут назад

Причиной отравления 40 россиян в отеле AMC Royal в Хургаде стал человеческий фактор, заявил помощник министра туризма Египта Абдель Фаттах аль-Асы. Его слова передает РИА «Новости».

Власти Египта загадочно указали причину отравления россиян в Хургаде
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Аль-Асы отметил, что во всех отелях Египта строго соблюдаются меры предосторожности и гигиенические стандарты, и регулярно проводятся проверки. Но случаются и человеческие ошибки, что и произошло и в Хургаде, сказал чиновник. В чем именно состояла эта ошибка, не уточняется.

Минтуризма страны решило закрыть отель на неопределенный срок, пока он не будет удовлетворять всем критериям работы. Сейчас там проводится проверка комиссией Минтуризма и Минздрава.

Новых постояльцев отель не принимает – в нем остались только заехавшие ранее туристы.

О массовом отравлении российских туристов в отеле AMC Royal в Хургаде стало известно накануне вечером. В больницу с пищевыми отравлениями попали 40 человек, в основном дети. Одна из пострадавших предположила, что причиной массового отравления могла стать водопроводная вода.

В мире,Минздрав РФ,РИА Новости,
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