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Верховный лидер «Талибана» впервые выступил на публике

Lenta.ru
11 минут назад

Верховный лидер радикального движения «Талибан» (запрещенная в России террористическая организация) Хайбатулла Ахундзада впервые за время руководства показался на публике. Он выступил перед последователями, которых назвал «храбрыми солдатами и учениками», в городе Кандагар, расположенном на юге Афганистана, передает AFP со ссылкой на представителей движения.

Верховный лидер «Талибана» впервые выступил на публике
Фото: ReutersReuters

По информации агентства, мероприятие проходило в условиях строгих мер безопасности, в связи с чем фото- и видеосъемка не велась, однако в социальных сетях появилась десятиминутная аудиозапись выступления Ахундзады. На записи можно услышать, как Ахундзада говорит, что молится за мучеников «Талибана», раненых бойцов и за успехи официальных лиц, участвовавших в восстановлении Исламского эмирата Афганистан. Уточняется, что речь лидера талибов носила религиозный характер и политических заявлений не содержала

Как отмечает AFP, что Ахундзаде ранее был избран духовным лидером талибов, а не военачальником, однако его публичное выступление может послужить поводом для спекуляций о том, что теперь он планирует занять более центральную роль в руководстве новым правительством.

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Хайбатулла Ахундзада является духовным лидером исламистского движения с 2016 года, он продолжил вести закрытый образ жизни даже после того, как талибы захватили власть в Афганистане в августе этого года.

В мире,Талибан,France-Presse,
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