Верховный лидер «Талибана» впервые выступил на публике

Верховный лидер радикального движения «Талибан» (запрещенная в России террористическая организация) Хайбатулла Ахундзада впервые за время руководства показался на публике. Он выступил перед последователями, которых назвал «храбрыми солдатами и учениками», в городе Кандагар, расположенном на юге Афганистана, передает AFP со ссылкой на представителей движения.

Фото: Reuters Reuters

По информации агентства, мероприятие проходило в условиях строгих мер безопасности, в связи с чем фото- и видеосъемка не велась, однако в социальных сетях появилась десятиминутная аудиозапись выступления Ахундзады. На записи можно услышать, как Ахундзада говорит, что молится за мучеников «Талибана», раненых бойцов и за успехи официальных лиц, участвовавших в восстановлении Исламского эмирата Афганистан. Уточняется, что речь лидера талибов носила религиозный характер и политических заявлений не содержала

Как отмечает AFP, что Ахундзаде ранее был избран духовным лидером талибов, а не военачальником, однако его публичное выступление может послужить поводом для спекуляций о том, что теперь он планирует занять более центральную роль в руководстве новым правительством.