Болдуин дал первое интервью после убийства оператора на съемках

Актер Алек Болдуин впервые прокомментировал инцидент на съемках фильма «Ржавчина», где он застрелил оператора Галину Хатчинс. Об этом сообщает NBC.

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Импровизированное интервью состоялось на автотрассе в штате Вермонт. Алек Болдуин остановил свой автомобиль и поговорил с папарацци, неотрывно следовавшим за ним.

Болдуин сказал, что ему не разрешили напрямую комментировать расследование, касающееся гибели кинематографистки Галины Хатчинс и ранения режиссера Джоэла Соуза.

«Таково распоряжение отдела шерифа в Санта-Фе. Я не могу отвечать на любые вопросы о расследовании. Расследование продолжается. Умерла женщина. Она была моим другом», - заявил актер.

Он заметно нервничал во время разговора, однако рассказал, что в день, когда съемочная бригада приехала в Санта-Фе, чтобы начать съемки, он пригласил Галину и Джоэла на ужин.

«Мы были очень, очень хорошо отлаженной командой, снимавшей вместе фильм, а потом случилось это ужасное событие», - добавил Болдуин.

По его словам, подобные происшествия крайне редко бывают на съемках, где за время существования киноиндустрии отстреляли огромное количество патронов: «Это событие одно на триллион».

Болдуин также сказал, что он «разговаривает с полицейскими каждый день», поскольку расследование продолжается.

«Я с ними сотрудничаю», - отметил он.