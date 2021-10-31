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Болдуин дал первое интервью после убийства оператора на съемках

Майк Габриелян
29 минут назад

Актер Алек Болдуин впервые прокомментировал инцидент на съемках фильма «Ржавчина», где он застрелил оператора Галину Хатчинс. Об этом сообщает NBC.

Болдуин дал первое интервью после убийства оператора на съемках
Фото: ReutersReuters

Импровизированное интервью состоялось на автотрассе в штате Вермонт. Алек Болдуин остановил свой автомобиль и поговорил с папарацци, неотрывно следовавшим за ним.

Болдуин сказал, что ему не разрешили напрямую комментировать расследование, касающееся гибели кинематографистки Галины Хатчинс и ранения режиссера Джоэла Соуза.

«Таково распоряжение отдела шерифа в Санта-Фе. Я не могу отвечать на любые вопросы о расследовании. Расследование продолжается. Умерла женщина. Она была моим другом», - заявил актер.

Он заметно нервничал во время разговора, однако рассказал, что в день, когда съемочная бригада приехала в Санта-Фе, чтобы начать съемки, он пригласил Галину и Джоэла на ужин.

«Мы были очень, очень хорошо отлаженной командой, снимавшей вместе фильм, а потом случилось это ужасное событие», - добавил Болдуин.

По его словам, подобные происшествия крайне редко бывают на съемках, где за время существования киноиндустрии отстреляли огромное количество патронов: «Это событие одно на триллион».

Болдуин также сказал, что он «разговаривает с полицейскими каждый день», поскольку расследование продолжается.

«Я с ними сотрудничаю», - отметил он.

Галина Хатчинс работала оператором-постановщиком фильма «Ржавчина». На прошлой неделе Болдуин выстрелил на съемках из пистолета, ранив и Хатчинс, и режиссера Соузу. Хатчинс была доставлена на вертолете в больницу Университета Нью-Мексико, но спасти ее не смогли. Соузу отвезли в больницу на машине скорой помощи. В настоящее время он восстанавливается дома после ранения.

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