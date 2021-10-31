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Оппозиция в Грузии проиграла второй тур выборов

Елена Прошина
27 минут назад

Действующий глава Тбилиси Каха Каладзе побеждает во втором туре выборов после подсчета данных с более чем половины избирательных участков, сообщает РИА Новости со ссылкой на ЦИК Грузии.

Оппозиция в Грузии проиграла второй тур выборов
Фото: ReutersReuters

В настоящее время подсчитаны голоса с 444 участков из 769. Каладзе от правящей партии «Грузинская мечта» набрал 55,65 процента голосов избирателей. Конкурент градоначальника от оппозиционной партии «Единое национальное движение» Ника Мелия получает 42,8%.

По данным избирательной комиссии, кандидаты в мэры от правящей партии победили в четырех крупных городах — Кутаиси, Батуми, Рустави, Поти. Также они лидируют в 13 мелких населенных пунктах. Единственным городом, где победу одерживает кандидат от оппозиции, стал Цаленджиха. 51,5 процента голосов избирателей набрал представитель «Единого национального движения» Георгий Харчилава.

По данным ЦИК Грузии, явка во втором туре выборов в местные органы власти составила 49,09%. Проголосовали 1 025 406 избирателей.

В Грузии 30 октября прошли выборы мэров 20 муниципалитетов, в том числе крупных городов, и депутатов в местные собрания. Первый тур состоялся в начале октября. Тогда «Грузинская мечта» набрала 46,7% голосов, победив в большинстве муниципалитетов.

В мире,Ника Мелия,Каха Каладзе,Центризбирком России,РИА Новости,
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