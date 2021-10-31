Оппозиция в Грузии проиграла второй тур выборов

Действующий глава Тбилиси Каха Каладзе побеждает во втором туре выборов после подсчета данных с более чем половины избирательных участков, сообщает РИА Новости со ссылкой на ЦИК Грузии.

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В настоящее время подсчитаны голоса с 444 участков из 769. Каладзе от правящей партии «Грузинская мечта» набрал 55,65 процента голосов избирателей. Конкурент градоначальника от оппозиционной партии «Единое национальное движение» Ника Мелия получает 42,8%.

По данным избирательной комиссии, кандидаты в мэры от правящей партии победили в четырех крупных городах — Кутаиси, Батуми, Рустави, Поти. Также они лидируют в 13 мелких населенных пунктах. Единственным городом, где победу одерживает кандидат от оппозиции, стал Цаленджиха. 51,5 процента голосов избирателей набрал представитель «Единого национального движения» Георгий Харчилава.

По данным ЦИК Грузии, явка во втором туре выборов в местные органы власти составила 49,09%. Проголосовали 1 025 406 избирателей.