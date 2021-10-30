Талибы устроили бойню на свадьбе из-за заигравшей музыки

Бывший вице-президент Афганистана Амрулла Салех заявил, что боевики «Талибан» (запрещенное в России террористическое движение) убили 13 человек во время свадьбы. По словам Салеха, талибы совершили массовое убийство из-за того, что во время церемонии заиграла живая музыка.

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«Боевики Талибана убили 13 человек, чтобы заставить замолчать музыку на свадебной вечеринке в провинции Ненгархар», - написал экс-вице-президент в Twitter.

По его словам, талибы уничтожают культуру Афганистана и подменяют ее фанатизмом, чтобы «контролировать нашу землю».

При этом агентство Afghan Voice Agency сообщило со ссылкой на источники, что в результате стрельбы погибли два человека, а 10 получили ранения.