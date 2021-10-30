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Талибы напали на свадьбу в Афганистане

Lenta.ru
12 минут назад

Члены радикального движения «Талибан» (запрещенная в России террористическая организация) напали на свадьбу в Афганистане. Жертвами произошедшего стали два человека, сообщают РИА Новости со ссылкой на источник.

Талибы напали на свадьбу в Афганистане
Фото: ReutersReuters

Нападение произошло в деревне Шамшпур Мар Гунди провинции Нангархар, где вечером во время свадебного торжества зазвучала музыка. По данным источника, два человека были убиты, десять человек получили ранения.

Представители радикального движения подтвердили факт нападения, отметив, что атаковали участников торжества, двух из которых задержали.

Ранее «Талибан» запретил в северо-восточной провинции Бадахшан слушать музыку, курить, не соблюдать график намазов и совместно проводить время мужчинам и женщинам в отелях и ресторанах. Запреты подтвердил департамент информации и культуры региона.

В мире,Талибан,РИА Новости,
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