Талибы напали на свадьбу в Афганистане

Члены радикального движения «Талибан» (запрещенная в России террористическая организация) напали на свадьбу в Афганистане. Жертвами произошедшего стали два человека, сообщают РИА Новости со ссылкой на источник.

Фото: Reuters Reuters

Нападение произошло в деревне Шамшпур Мар Гунди провинции Нангархар, где вечером во время свадебного торжества зазвучала музыка. По данным источника, два человека были убиты, десять человек получили ранения.

Представители радикального движения подтвердили факт нападения, отметив, что атаковали участников торжества, двух из которых задержали.