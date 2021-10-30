Меркель назвала два самых тяжелых момента за время своего канцлерства

Ангела Меркель рассказала газете Frankfurter Allgemeine Zeitung, что стало для нее самыми стрессовыми и волнующими кризисами на посту канцлера Германии.

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Оказалось, что такими кризисами для нее были наплыв беженцев в 2015 году и пандемия коронавируса. Политик объяснила, что в обоих случаях речь идет о жизни людей, и решения в этом вопросе всегда самые сложные.

Также она вспомнила об углеводородных выбросах и призналась, что у нее есть некоторые сожаления насчет решений данной проблемы.

В этом же интервью Меркель поведала, что после ухода из большой политики, возможно, начнет путешествовать или займется чтением. Она сделала признание, что ей хочется «просто заняться чем-то в свободное время, зная, что через 20 минут не произойдет ничего судьбоносного». Она добавила, что почувствовала облегчение и благодарность, когда получила уведомление об отставке. При этом она выразила большую благодарность за то, что 16 лет могла занимать эту должность.