Британия обвинила Францию в нарушении условий Brexit. Страны поссорились из-за вылова рыбы

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон обвинил Францию в нарушении торговой сделки Brexit и допустил введение против страны санкций. Речь идёт о доступе французских рыбаков в британские воды. Ранее французские власти обвиняли англичан нарушении условий сделки из-за отказа выдавать лицензии на вылов рыбы и задержек с оформлением этих документов. В Лондоне считают, что нарушения не было. «Мы немного обеспокоены тем, что Франция может вот-вот нарушить или уже нарушает условия Brexit», — заявил Джонсон на встрече «большой двадцатки» (G20). «Если один из наших партнёров решит нарушить заключённое нами соглашение о торговле и сотрудничестве, то, очевидно, нам придётся заняться этим вопросом», — привёл Bloomberg слова премьера. В начале октября французский министр по делам Европы Клеман Бон заявил , что Евросоюз может ввести ограничения поставок электроэнергии в Великобританию. Используя эту меру, Франция рассчитывает получить доступ к британским водам для рыбной ловли. 29 октября Великобритания пригрозила жёсткими проверками рыбаков в своих водах, если Франция сорвёт выполнение торгового договора в части доступа к британским водам. Джонсон заявил, что «французские угрозы могут привести к нарушению Евросоюзом соглашений о Brexit». Кроме этого, Лондон рассмотрит вопрос введения «строгих процедур обеспечения соблюдения и проверки рыболовной деятельности ЕС в территориальных водах Великобритании». Также некоторые страны ЕС недовольны отказом Лондона выполнять протокол по торговле с Ирландией. Сложность состоит в том, что между Северной Ирландией (частью Соединённого Королевства) и Ирландией, входящей в ЕС, нет границы и таможни. Это требование соглашения Страстной пятницы, которым закончился военный конфликт в Ирландии. Но ЕС не хочет, чтобы в одну из стран — членов свободной таможенной зоны поступали товары из Великобритании. В октябре стало известно , что представители пяти стран ЕС встретились с вице-президентом Европейской комиссии Марошем Шефковичем, который ведёт переговоры по Brexit. Дипломаты потребовали от Шефковича подготовить жёсткие меры на случай торговой войны с Великобританией. 12 октября министр Великобритании по Brexit Дэвид Фрост заявил, что Соединённое Королевство может выйти из выполнения части протокола по Северной Ирландии. Документ требует вести таможенную проверку товаров, которые идут в Северную Ирландию. Фото: Pixabay, Pixabay License