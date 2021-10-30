Спецслужбы США считают, что точно установить происхождение COVID-19 будет невозможно. Об этом со ссылкой на доклад Управления директора национальной разведки США (ODNI) сообщает BBC.

Американские спецслужбы полагают, что они, вероятно, так никогда и не смогут выяснить истину в вопросе происхождения коронавируса. При этом разведсообщество США считает, что вирус не был создан в качестве биологического оружия.

В документе указано, что американское разведывательное сообщество пришло к выводу, что коронавирус с «низкой степенью достоверности» произошел от инфицированного животного или родственного вируса. В то же время, выражается «умеренная уверенность» в том, что первое заражение человека по всей вероятности произошло в ходе какой-то аварии, случившейся в лаборатории Уханьского института вирусологии в процессе эксперимента, либо при контакте ее сотрудников с животными.

В отчете утверждается, что китайские официальные лица не знали о существовании коронавируса до момента первой вспышки заболевания в Ухане в конце 2019 года.