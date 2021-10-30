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Разведка США: Происхождение COVID-19 навсегда останется тайной

Елена Прошина
51 минуту назад

Спецслужбы США считают, что точно установить происхождение COVID-19 будет невозможно. Об этом со ссылкой на доклад Управления директора национальной разведки США (ODNI) сообщает BBC.

Американские спецслужбы полагают, что они, вероятно, так никогда и не смогут выяснить истину в вопросе происхождения коронавируса. При этом разведсообщество США считает, что вирус не был создан в качестве биологического оружия.

Раскрыта тайна происхождения COVID-19

В документе указано, что американское разведывательное сообщество пришло к выводу, что коронавирус с «низкой степенью достоверности» произошел от инфицированного животного или родственного вируса. В то же время, выражается «умеренная уверенность» в том, что первое заражение человека по всей вероятности произошло в ходе какой-то аварии, случившейся в лаборатории Уханьского института вирусологии в процессе эксперимента, либо при контакте ее сотрудников с животными.

В отчете утверждается, что китайские официальные лица не знали о существовании коронавируса до момента первой вспышки заболевания в Ухане в конце 2019 года.

Напомним, что официальная позиция Китая по этому вопросу сводится к природному происхождению вируса. Китайцы утверждают, что эпицентром пандемии стал рынок морепродуктов в Ухане, где от животных он впервые передался человеку.

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