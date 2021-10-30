В Риме начался саммит G20

В Риме начал работу саммит «Большой двадцатки», его участники прибыли в конгресс-центр «Облако», который находится в южном квартале столицы Италии EUR.

Фото: Reuters Reuters

Как сообщает РИА Новости, участники встречи, среди которых главы государств и правительств, а также международных организаций, прибыли в конгресс-центр. Их приветствовал премьер-министр Италии Марио Драги.

В частности, на саммит приехали президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер ФРГ Ангела Меркель.

Первая рабочая сессия посвящена «мировым экономике и здравоохранению».

Основные темы саммита — климат, восстановление и последствия пандемии.