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В Риме начался саммит G20

RT на русском
18 минут назад

В Риме начал работу саммит «Большой двадцатки», его участники прибыли в конгресс-центр «Облако», который находится в южном квартале столицы Италии EUR.

В Риме начался саммит G20
Фото: ReutersReuters

Как сообщает РИА Новости, участники встречи, среди которых главы государств и правительств, а также международных организаций, прибыли в конгресс-центр. Их приветствовал премьер-министр Италии Марио Драги.

В частности, на саммит приехали президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер ФРГ Ангела Меркель.

Первая рабочая сессия посвящена «мировым экономике и здравоохранению».

Основные темы саммита — климат, восстановление и последствия пандемии.

Также в мероприятии в формате видеоконференции примет участие президент России Владимир Путин, у него запланированы два выступления.

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