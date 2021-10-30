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Россия остановила поставку газа в Европу в обход Украины

Ювелина Бернст
12 минут назад

Европейский газотранспортный оператор Gascade сообщил, что по российскому трубопроводу «Ямал — Европа» и прекратилась прокачка топлива, передает ТАСС.

Россия остановила поставку газа в Европу в обход Украины
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Согласно данным Gascade, прокачка газа прекратилась утром 30 октября. С 09:00 до 10:00 по мск прокачка топлива резко снизилась, а с 10:00 до 11:00 прекратилась, уточнил оператор.

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Также сообщается, что в небольших объемах даже начался реверс газа по трубопроводу в обратном направлении.

Магистраль «Ямал — Европа» протяженностью более 2 тыс. км был построен с целью экспорта газа в обход Украины. Он берет начало от в Тверской области и проходит по территории четырех стран — России, Белоруссии, Польши и Германии.

Газопровод начал действовать в 2006 году. Его мощность составляет 32,9 млрд куб. м в год.

В мире,ИТАР-ТАСС,
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