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«Не все дома»: Немцев возмутила политика ядерного сдерживания России

Ювелина Бернст
22 минуты назад

Читатели немецкой газеты Die Zeit негативно отреагировали на заявление главы Мюнхенской конференции безопасности Вольфганга Ишингера об опасности размещения ядерного оружия у российских границ.

«Не все дома»: Немцев возмутила политика ядерного сдерживания России
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Политик считает, что Германии опасно вывозить из страны американское ядерное оружие, так как это может подтолкнуть Польшу к ядерному сотрудничеству с США, что вызовет непредсказуемую реакцию у граничащей с ней России.

«У европейцев, которые действительно все еще думают, что могут выйти победителями из атомной войны, не все дома. Ужасная политика сдерживания России … так же бессмысленна, как и опасна», — написал пользователь Parabel.

Другой читатель отметил, что Ишингер — сторонник холодной войны «до мозга костей» и у него те же представления о том, как нужно вести себя с Россией, что и в советские времена.

Также было замечено, что НАТО уже находится у российских границ под предлогом защиты от Ирана, и появление ядерного оружия в Польше не изменит ситуацию значительно.

«Со Второй мировой войны немцы боятся прихода русских», — написал еще один комментатор.

Германия в 1991 году отказалась от собственного производства, обладания и распоряжения атомным, биологическим и химическим оружием. Но на территории страны продолжает оставаться ядерное оружие США в рамках стратегической концепции НАТО по устрашению потенциальных противников.

В мире,Вольфганг Ишингер,НАТО,
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