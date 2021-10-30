«Не все дома»: Немцев возмутила политика ядерного сдерживания России

Читатели немецкой газеты Die Zeit негативно отреагировали на заявление главы Мюнхенской конференции безопасности Вольфганга Ишингера об опасности размещения ядерного оружия у российских границ.

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Политик считает, что Германии опасно вывозить из страны американское ядерное оружие, так как это может подтолкнуть Польшу к ядерному сотрудничеству с США, что вызовет непредсказуемую реакцию у граничащей с ней России.

«У европейцев, которые действительно все еще думают, что могут выйти победителями из атомной войны, не все дома. Ужасная политика сдерживания России … так же бессмысленна, как и опасна», — написал пользователь Parabel.

Другой читатель отметил, что Ишингер — сторонник холодной войны «до мозга костей» и у него те же представления о том, как нужно вести себя с Россией, что и в советские времена.

Также было замечено, что НАТО уже находится у российских границ под предлогом защиты от Ирана, и появление ядерного оружия в Польше не изменит ситуацию значительно.

«Со Второй мировой войны немцы боятся прихода русских», — написал еще один комментатор.