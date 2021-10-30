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Китай раскритиковал доклад США о происхождении COVID-19

Ювелина Бернст
28 минут назад

Представитель посольства Китая в США Лю Пэнъюй назвал доклад американцев о происхождении коронавируса ненаучным, передает South China Morning Post.

Китай раскритиковал доклад США о происхождении COVID-19
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

Такая оценка происхождения COVID-19 только подорвет научно обоснованное изучение его происхождения и помешает глобальным усилиям по поиску источника вируса, считает Лю Пэнъюй.

Разведка США сделала вывод о происхождении COVID

Он также обратил внимание на то, что Вашингтон «пытается скрыть правду и избежать ответственности», отказываясь отвечать на сомнения международного сообщества насчет военной биологической лаборатории США в Форт-Детрике и более 200 зарубежных баз для биологических экспериментов.

Накануне на сайте офиса директора национальной разведки Соединенных Штатов был опубликован доклад о происхождении коронавируса. Согласно нему, разведывательное сообщество США допускает в равной степени обе ведущие теории происхождения коронавируса: естественную или лабораторную. Разведсообщество США также считает, что COVID-19 не был генетически модифицирован. Власти КНР не знали о коронавирусе до того момента, как Уханьский институт вирусологии выделил штамм вируса, говорится в докладе.

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