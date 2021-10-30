В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+15° в 
USD 70.52EUR 82.29BRENT 83.65
Войти в почту

В Британии объяснили, как Путин раскрыл истинное лицо Запада

Елена Прошина
20 минут назад

Читатели британского издания Daily Mail порадовались решению президента России Владимира Путина направить дополнительные объемы газа в европейские подземные хранилища. Их реакцию приводит РИА «Новости».

Британцы назвали Путина гением, перехитрившим Европу
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Основная часть комментаторов, слова которых приводит издание, довольны перспективой увеличения поставок газа в Европу, страдающую сейчас от высоких рыночных цен на это природное сырье.

Напомним, что ранее Владимир Путин предложил «Газпрому» направить большие объемы газа в подземные хранилища компании в Европе сразу же по окончании заполнения российских ПХГ, которое планируется завершить к 8 ноября. После этого дополнительные объемы топлива будут направлены в Австрию и Германию.

«Путин показывает истинное лицо западных лидеров — бесполезных и бесхребетных тупиц», — комментирует произошедшее один из читателей британского издания.

Другой пользователь задал риторический вопрос о том, когда британская пресса прекратит представлять Россию в образе врага. Еще одни комментатор написал, что Путин «гений», который перехитрил всю Европу. С ним согласился пользователь, который написал, что российский лидер держит страны континента под жестким контролем.

Китайцев восхитило «последнее предупреждение» Путина Европе из-за газа

Другие комментаторы отметили, что Россия представляет из себя не только сильную державу, но и поставщика энергоносителей с независимой внешней политикой и богатой культурой. Кое-кто из пользователей рассказал о своем положительном опыте посещения России.

В мире,Владимир Путин,Газпром,РИА Новости,
10
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители