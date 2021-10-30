Британцы назвали Путина гением, перехитрившим Европу

Читатели британского издания Daily Mail порадовались решению президента России Владимира Путина направить дополнительные объемы газа в европейские подземные хранилища. Их реакцию приводит РИА «Новости».

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Основная часть комментаторов, слова которых приводит издание, довольны перспективой увеличения поставок газа в Европу, страдающую сейчас от высоких рыночных цен на это природное сырье.

Напомним, что ранее Владимир Путин предложил «Газпрому» направить большие объемы газа в подземные хранилища компании в Европе сразу же по окончании заполнения российских ПХГ, которое планируется завершить к 8 ноября. После этого дополнительные объемы топлива будут направлены в Австрию и Германию.

«Путин показывает истинное лицо западных лидеров — бесполезных и бесхребетных тупиц», — комментирует произошедшее один из читателей британского издания.

Другой пользователь задал риторический вопрос о том, когда британская пресса прекратит представлять Россию в образе врага. Еще одни комментатор написал, что Путин «гений», который перехитрил всю Европу. С ним согласился пользователь, который написал, что российский лидер держит страны континента под жестким контролем.